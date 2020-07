Alla ricerca del bomber: nuovi contatti per Gaich, ostacolo CSKA Mosca

Alla ricerca del bomber: nuovi contatti per Gaich, ostacolo CSKA Mosca

L’Inter continua a seguire Adolfo Gaich, attaccante argentino classe ’99 del San Lorenzo che piace a molti club europei. Oltre ai nerazzurri, secondo Calciomercato.it ci sarebbe anche il Cska Mosca, pronto a spendere ben 8 milioni di euro per prenderlo. L’Inter pensa all’argentino come potenziale sostituto di Lautaro, un nuovo colpo sudamericano per farlo crescere nella speranza che possa esplodere in poco tempo come il ‘Toro’.

