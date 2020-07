Eriksen pedina di scambio: Isco o Pogba gli obiettivi

Eriksen pedina di scambio: Isco o Pogba gli obiettivi

Secondo ‘Sportmediaset’, l’Inter starebbe prendendo in esame la possibilità di cedere Eriksen per arrivare ad un altro big. Il danese potrebbe finire al Manchester United o al Real Madrid: nel mirino ci sono Pogba ed Isco, giocatori che per diversi motivi sono in uscita dai rispettivi club e interessano particolarmente all’Inter. Il danese è arrivato a gennaio per soli 20 milioni di euro, dunque l’Inter realizzerebbe una plusvalenza importante qualora dovesse cederlo.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro