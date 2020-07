Esonero Conte, tutti i nomi di Marotta: da Pochettino a Simeone

Esonero Conte, tutti i nomi di Marotta: da Pochettino a Simeone

Il pareggio di Verona ha messo a nudo ulteriormente tutte le difficoltà dell’Inter. Quarta in classifica a meno dieci punti dalla Juventus, ora la società si interroga sul futuro di Conte che in queste ultime ore viene considerato ormai prossimo all’esonero a fine stagione. Secondo Calciomercato.it, i possibili sostituti potrebbero essere Allegri, Pochettino o Simeone. L’ex tecnico di Milan e Juventus è il pallino di Marotta, mentre l’ex manager del Tottenham sarebbe un profilo troppo dispendioso per le casse del club che pagano Conte circa 11 milioni l’anno. Simeone è l’ex tanto amato che i tifosi vorrebbero, ma anche lui costa tanto ed è solido sulla panchina nerazzurra. Impossibile un ritorno di Luciano Spalletti nonostante sia ancora a libro paga della società.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro