Godin pronto ad andare via: Atletico e Fiorentina sulle sue tracce

Diego Godin è pronto a lasciare l’Inter. Dopo la negativa esperienza con Conte, l’uruguaiano ex Atletico Madrid potrebbe tornare proprio alle dipendenze di Simeone dopo un solo anno. Tuttavia, resiste anche la prospettiva di rimanere in Italia e diventare compagno di Ribery: la Fiorentina ha infatti chiesto il difensore per la prossima stagione. Godin ci starebbe pensando e potrebbe ritrovare con sé anche Borja Valero, altro giocatore nerazzurro in uscita e pronto a tornare a Firenze per concludere la carriera.

