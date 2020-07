Ronaldo: “La lotta contro il razzismo è una lotta di tutti”

Inter, l’ex attaccante Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo, ha voluto esprimere il suo parere sulla lotta contro il razzismo durante il World Football Summit insieme al presidente Fifa Gianni Infantino

INTER RONALDO SUL RAZZISMO/ Anche Luis Nazario de Lima, in arte Ronaldo, ha voluto esporre la sua opinione al World Football Summit in compagnia di Gianni Infantino presidente della Fifa, in merito alla lotta contro il razzismo, che ultimamente è sempre più al centro di dibattiti accesi e sostenuta da tanti personaggi sia del mondo del calcio, che dello sport in generale. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Queste le parole del ‘Fenomeno’: “La lotta contro il razzismo è una lotta di tutti e dobbiamo combatterla ogni giorno. Nessuno nasce razzista. In qualche modo imparano ad essere razzisti. Abbiamo una voce importante, quindi dobbiamo farci sentire dalla gente a riguardo”.