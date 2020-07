Bartomeu: ”Trattato Lautaro, ora stiamo valutando il da farsi”

La telenovela Lautaro non si è ancora conclusa. Il bomber nerazzurro continua ad essere un oggetto del desiderio del Barcellona come ammesso dal presidente Bartomeu a ‘TV3’: “Nel prossimo mercato ci saranno più scambi che acquisti a causa dei problemi economici. Il Barça sarà sempre un protagonista del mercato perché vogliamo rimanere al top. Lautaro? La trattativa è ferma in questo momento, abbiamo parlato con l’Inter qualche settimana fa. Stiamo riflettendo su alcune questioni e vedremo il da farsi, siamo in una fase di analisi” ha detto.

