Caos Inter, mail segreta inviata a Zhang: ”Errori sulla programmazione”

Caos Inter, mail segreta inviata a Zhang: ”Errori sulla programmazione”

Non bastano le polemiche e le voci sul possibile esonero di Conte. I classici bene informati e le gole profonde riportano nuove indiscrezioni che stanno creando un ambiente ad alta tensione in casa Inter. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe spuntata una mail segreta inviata al presidente Steven Zhang direttamente dal quartier generale nerazzurro. In sintesi, in questa lettera ci sarebbero gli errori commessi nella programmazione di questa stagione che sembrerebbero svincolare mister Conte da qualsiasi responsabilità. Inoltre, il presidente sarebbe stato informato sulle linee guida per il mercato 2020-21, un mix tra giovani ed esperti giocatori di qualità superiore. Si attendono gli sviluppi di una vicenda che potrebbe diventare una storia davvero interessante…

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro