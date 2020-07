Guardiola torna alla carica per Skriniar: duello col Psg, costa 60 milioni

Guardiola torna alla carica per Skriniar: duello col Psg, costa 60 milioni

Con la decisione del TAS di riammettere il Manchester City in Champions League, la squadra di Guardiola è pronta a tornare prepotentemente sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. Come si sa da tempo, il tecnico chiede dei difensori di un certo livello e che corrispondano ad un determinato profilo: tra questi c’è anche Skriniar, per il quale c’è un testa a testa con il Psg per prenderlo ad agosto. L’Inter ha fissato il prezzo in almeno 60 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro