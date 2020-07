Da Eriksen e Lautaro Martinez a Belotti, ecco le probabili formazioni del match Inter-Torino in programma stasera al Meazza e valido per la 32esima di Serie A

A meno di sorprese Conte rilancerà Eriksen dal primo minuto nel match di stasera contro il Torino valido per la 32esima giornata di Serie A. Il tecnico tornerà così al 3-4-1-2 con il danese alle spalle di Martinez e Sanchez. Il cileno rimpiazzerà Lukaku, non al meglio sul piano fisico e destinato al massimo alla panchina. Scelte obbligate a centrocampo visto il nuovo infortunio di Vecino e l’indisponibilità di Barella: di fianco a Brozovic (per lui maxi multa in arrivo), quindi, ancora Gagliardini. Sull’out destro Candreva, su quello di sinistra probabilmente Young. In difesa si rivedrà Bastoni dopo il turno di squalifica, con Skriniar – in netto vantaggio su Godin – dirottato sul centro-destra. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Privo dello squalificato Zaza, mister Longo è orientato a iniziare col 3-4-2-1: Berenguer e Verdi agiranno a supporto di Belotti.

Probabili formazioni Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. All.Conte

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All.Longo

ARBITRO: Massa di Imperia

