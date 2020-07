Bergomi: “Nonostante un momento difficile, l’Inter ha fatto sempre la partita”

Inter-Torino, il commento molto positivo di Giuseppe Bergomi sulla prestazione della squadra di Antonio Conte, che nonostante il grave errore di Handanovic ha saputo rimontare la partita

INTER-TORINO BERGOMI DICHIARAZIONI/ L’ex giocatore e ora commentatore Giuseppe Bergomi, ha avuto parole molto positive per la sua ex squadra dopo la prestazione contro il Torino. Questo il suo commento, al termine della sfida del Meazza dagli studi di Sky Sport: “Nonostante un momento difficile, determinato anche dall’errore di Handanovic, l’Inter ha fatto sempre la partita. Ha reagito bene, giocando anche un bel calcio con due attaccanti. Sanchez l’ho visto in crescita così come Lautaro, che si è anche sbloccato. In generale, l’Inter mi è piaciuta“. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Per quanto riguarda la lotta scudetto, l’ex calciatore teme che ormai il treno per l’Inter e per le altre due inseguitrici della capolista Juventus sia passato, infatti in merito ha detto: “Ora è tardi, dipenderà dalle prossime due giornate visto che la Juve sfiderà Sassuolo e Lazio“.