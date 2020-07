Biraghi: “Serviva una sola cosa: vincere. E ora dobbiamo continuare così”

Inter, il difensore Cristiano Biraghi ha voluto postare sul suo profilo Instagram un messaggio per esternare tutta la sua felicità per la vittoria conseguita ieri sera contro il Torino

INTER BIRAGHI MESSAGGIO INSTAGRAM/ Il difensore dell’Inter Cristiano Biraghi, anche nella sfida di ieri sera contro il Torino è riuscito a regalarsi il suo gettone di presenza, inserito a circa 20 minuti dalla fine da Antonio Conte al posto dell’appena 35enne Ashley Young. Il calciatore ha voluto postare il suo parere sulla bella vittoria in rimonta della squadra nerazzurra, dopo l’incredibile ‘papera’ di Samir Handanovic, che ha letteralmente regalato il vantaggio al Torino lasciandosi sfuggire un pallone calciato da corner e che, come al solito, Belotti ha insaccato comodamente in rete da due passi. Fortunatamente prima Young, poi Godin e infine Lautaro, hanno messo le cose a posto. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Queste le parole scritte dal difensore della squadra milanese: “Serviva una sola cosa stasera (ieri sera ndr): vincere. E ora dobbiamo continuare così”. La prossima partita con la Spal, giovedì sera allo stadio Mazza di Ferrara, potrebbe essere importante anche per blindare definitivamente la qualificazione Champions, prima della trasferta contro la Roma della giornata successiva.