Calciomercato Inter, post Lautaro | Sfuma il top player

Lautaro Martinez ieri è tornato al gol, mentre dalla Spagna insistono nuovamente sulle voci relative al Barcellona. Intanto uno dei papabili sostituti si prepara a rinnovare

È tornato Lautaro Martinez. Dopo un lungo periodo negativo il ‘Toro’ è riuscito a ritrovare la via del gol fornendo anche un assist vincente a Young nella vittoria per 3-1 sul Torino di ieri sera. Un calcio alla crisi per l’argentino distratto probabilmente dalle molteplici voci di mercato sul suo conto che continuano a non placarsi. Dalla Spagna infatti oggi rilanciano ancora il forte interessamento del Barcellona per Martinez con i catalani pronti a convincere la società nerazzurra con una pesante offerta cash accompagnata da contropartite tecniche. Qualora l’affare dovesse davvero andare in porto, Marotta e soci dovrebbero tornare sul mercato per un sostituto all’altezza. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfuma l’erede di Lautaro: Aguero pronto al rinnovo

Tra i tanti nomi accostati all’Inter per rimpiazzare Lautaro Martinez, nelle scorse settimane era tornato in auge anche Sergio Aguero, vera e propria suggestione. Nell’ultima decade il miglior marcatore della Premier League è stato proprio il centravanti argentino che ha un contratto in scadenza nel 2021 che farebbe nel caso gola ai nerazzurri.

Dalla Spagna però arrivano grandi novità riguardo al suo futuro con Guardiola pronto a rinnovargli l’accordo. Secondo le informazioni riportate da ‘TodoFichajes’, il tecnico spagnolo considera l’attaccante un perno fondamentale per il futuro della squadra e nonostante abbia 32 anni è pronto a legarsi ancora col City. I negoziati sono ben avviati e potrebbero annunciare il rinnovo nei prossimi giorni con buona pace dei club interessati.

