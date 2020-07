Serie A: l’Inter va a Genova il 25/7, il 28/7 sfida il Napoli al Meazza

Inter, la Lega serie A ha ufficializzato orari e date della 36esima e 37esima giornata del campionato di serie A, riservandosi di decidere quelli dell’ultima giornata

INTER SERIE A DATE E ORARI/ La Lega di serie A ha informato, tramite il suo sito ufficiale, sugli orari e le date della 36esima e 37esima giornata del campionato di serie A, riservandosi successivamente di stilare la 38esima, in base naturalmente alla situazione di classifica delle diverse formazioni. Qualora tutti i responsi dovessero essere già stati emessi dal campo, probabilmente non ci saranno problemi su date e orari. Per quanto riguarda la squadra di Antonio Conte, la trasferta a Marassi contro il Genoa valida per la 36esima giornata, si giocherà sabato 25 luglio alle ore 19.30. Per quanto riguarda Inter-Napoli, incontro valido per la 37esima giornata e previsto al Meazza, verrà disputato martedì 28 luglio alle ore 21.45.

Questo il quadro completo di tutti gli incontri e dove poterli vedere:

36A GIORNATA

24/7 21.45 Milan-Atalanta Sky

25/7 17.15 Brescia-Parma Sky

25/7 19.30 Genoa-Inter Sky

25/7 21.45 Napoli-Sassuolo DAZN

26/7 17.15 Bologna-Lecce DAZN

26/7 19.30 Cagliari-Udinese DAZN

26/7 19.30 Verona-Lazio Sky

26/7 19.30 Roma-Fiorentina Sky

26/7 19.30 SPAL-Torino Sky

26/7 21.45 Juventus-Sampdoria Sky

37A GIORNATA

28/7 19.30 Parma-Atalanta DAZN

28/7 21.45 Inter-Napoli Sky

29/7 19.30 Verona-SPAL DAZN

29/7 19.30 Lazio-Brescia Sky

29/7 19.30 Sampdoria-Milan Sky

29/7 19.30 Sassuolo-Genoa Sky

29/7 19.30 Udinese-Lecce Sky

29/7 21.45 Cagliari-Juventus DAZN

29/7 21.45 Fiorentina-Bologna Sky

29/7 21.45 Torino-Roma Sky