Serie A, giudice sportivo: uno squalificato per Spal-Inter

Le ultime news Inter riportano le decisioni del giudice sportivo di Serie A. Conte non avrà a disposizione un giocatore squalificato con la Spal.

Nemmeno il tempo di festeggiare il suo primo gol con la maglia dell’Inter che per Diego Godin è arrivata la squalifica del giudice sportivo. Già in diffida, il difensore centrale uruguaiano è stato ammonito ieri contro il Torino e quindi fermato per un turno. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte non lo avrà a disposizione per la trasferta di giovedì prossimo a Ferrara contro la Spal: al suo posto con ogni probabilità verrà rilanciato Milan Skriniar dal primo minuto.

