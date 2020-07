Doppio addio ad agosto: Vecino e Asamoah saluteranno Milano

Doppio addio all’Inter ad agosto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Matias Vecino e Kwadwo Asamoah lasceranno Milano per intraprendere nuove esperienze. Tra le motivazioni, per quanto riguarda l’uruguaiano ci sarebbe lo scarso feeling con mister Conte e i continui problemi al ginocchio, mentre per quanto riguarda il ghanese la motivazione principale riguarda la condizione fisica (anche l’ex Udinese e Juventus ha smesso di giocare da mesi causa ginocchio) e il contratto in scadenza nel 2021.

