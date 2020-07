Stand-by Perisic: il Bayern chiede lo sconto, si complica il riscatto

Stand-by Perisic: il Bayern chiede lo sconto, si complica il riscatto

Resta in stand-by la situazione in riferimento ad Ivan Perisic. Il club bavarese vanta il diritto di riscatto a 20 milioni di euro ma Karl-Heinz Rummenigge ‘avvisa’ l’Inter: “Cercheremo di risparmiare denaro in virtù della crisi di questi ultimi mesi” ha detto a ‘France Football’. Il vice presidente del Bayern Monaco ha chiaramente fatto intendere che il club spenderà certe cifra solo per giocatori giovani e di talento, dunque la strada che porta al riscatto del giocatore dell’Inter si potrà concretizzare solo con un forte sconto.

