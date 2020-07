Conte e Marotta sorprendono tutti: Borja Valero può rinnovare

A sorpresa, l’Inter potrebbe confermare Borja Valero. Dato come possibile partente per lo scarso utilizzo e per il contratto ormai scaduto, la dirigenza e l’allenatore stanno pensando di riconfermarlo viste le ultime prestazioni convincenti fornite in questo stato di emergenza. Lo spagnolo ha giocato la sua quarta gara da titolare su sei totali e sembra aver convinto coloro che inizialmente non lo vedevano tra le possibili conferme. Lo rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui potrebbe essere arrivato il momento per la nuova proposta di rinnovo.

