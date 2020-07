Maxi operazione con il City: Lautaro e Skriniar per Gabriel Jesus e 70 milioni

Maxi operazione con il City: Lautaro e Skriniar per Gabriel Jesus e 70 milioni

Potrebbe esserci una maxi operazione tra l’Inter e il Manchester City nelle prossime settimane. Dopo la riammissione in Champions League, Pep Guardiola vuole rinforzare pesantemente la squadra e ha chiesto allo sceicco di prendere due nerazzurri: Skriniar e Lautaro Martinez. L’operazione è attorno ai 200 milioni di euro complessivi, di cui 130 per il bomber e 70 per il difensore. Come parziale contropartita tecnica, gli inglesi vorrebbero inserire Gabriel Jesus più 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro