Arrivano conferme: assalto a Gabriel Jesus se parte Lautaro

Il Manchester City fa sul serio per Lautaro Martinez. Come riporta ‘Tuttosport’, Guardiola vuole il bomber che ritiene il sostituto ideale di Aguero, in scadenza nel 2021. Il City è pronto a proporre circa 100 milioni di euro per averlo o inserire nell’operazione Gabriel Jesus, giudicato dall’Inter uno dei giocatori più adatti per sostituire l’argentino.

