Biraghi: “Bravi noi a indirizzarla subito nella maniera giusta”

Spal-Inter 0-4, l’esterno Cristiano Biraghi è stato autore di una buona prestazione con un gol e un assist. Intervistato da InterTv ha espresso tutta la sua felicità per l’ottima prestazione sua e della squadra

SPAL-INTER 0-4 BIRAGHI/ L’esterno dell‘Inter Cristiano Biraghi, è stato intervistato da InterTv dopo la bella vittoria, l’ennesima in trasferta di questo campionato, per 4-0 contro la Spal, della squadra di Antonio Conte. Il giocatore era particolarmente soddisfatto, non solo per la vittoria ma anche per la partita disputata, in cui è andato a referto sia come marcatore che come assist-man. Queste le sue dichiarazioni: “In partite così ci possono essere delle complicazioni, siamo stati bravi noi a indirizzarla subito nella maniera giusta”. Gli hanno fatto notare, che questa volta la porta è rimasta inviolata e lui ha spiegato: “Nelle ultime partite abbiamo avuto difficoltà a gestirle, sul 3-0 è importante saper tenere alto il livello, abbiamo provato sulla nostra pelle ricevere dei ribaltoni e fanno male”.

Gli hanno detto, che tutte e tre le sue reti sono state segnate con gli stadi vuoti e lui ha risposto: “Mi dispiace, purtroppo è così. Spero di tenermene qualcuno per segnarlo davanti a loro. Ci teniamo domani per recuperare, domenica c’è una partita altrettanto importante contro una squadra forte ma siamo consapevoli di ciò che potremo fare, siamo l’Inter”.