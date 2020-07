Calciomercato, addio Inter | Scontro con Mourinho

Tra le questioni irrisolte di casa Inter c’è il futuro di Ivan Perisic che probabilmente non rimarrà al Bayern Monaco. Ipotesi Mourinho

Tra acquisti e cessioni l’Inter si muove in vista della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurra dovrà lavorare anche sui calciatori attualmente in prestito che sono in attesa di conoscere il proprio destino. Mentre la grana Icardi è stata brillantemente risolta nelle scorse settimane, c’è ancora da capire il futuro di Ivan Perisic, a titolo temporaneo al Bayern Monaco. I bavaresi per ora non hanno riscattato l’esterno croato per il quale è anche già scaduta il 17 maggio la clausola di acquisto da parte della società teutonica. L’Inter ad ogni modo ha concesso ulteriore tempo dicendosi disposta ad uno sconto. Qualora però l’affare non andasse in porto ecco che spunterebbe una vecchia conoscenza: Josè Mourinho. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Mourinho pensa a Perisic: scontro sul prezzo

Josè Mourinho con il suo Tottenham potrebbe quindi tornare alla carica per Ivan Perisic. Nel caso però non mancherebbe un possibile scontro tra le parti sul prezzo dell’esterno croato con gli ‘Spurs’ che vorrebbero prenderlo a prezzo scontatissimo, meno di 10 milioni oppure in prestito.

L’Inter dal canto suo, memore dell’affare Eriksen per il quale non ha ricevuto favoritismi, potrebbe tirarla per le lunghe senza offrire alcuno sconto. Possibile scontro sulle cifre con richiesta nerazzurra sui 15 milioni di euro per risolvere le sorti di Perisic.

