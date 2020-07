Conte: ”Eriksen timido. Cessione? E’ solo questione di tempo”

Nel post partita contro la Spal, Antonio Conte ha parlato anche di Eriksen esprimendo delle considerazioni molto importanti sul suo futuro: “La partita di Eriksen? E’ stata molto buona sul piano dell’aggressività, sta lavorando bene e sta cercando di entrare in determinati meccanismi nel più breve tempo possibile. Eriksen timido? Vero, è assolutamente così e per questo non puoi non volergli bene. E’ molto umile e sta cercando di ambientarsi al meglio. Cessione? Dobbiamo cercare di scioglierlo per farlo esprimere al meglio delle proprie potenzialità, è solo questione di tempo” ha concluso. Dunque, lo stesso Conte manda via le voci su un possibile addio del giocatore ad agosto.

