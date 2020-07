Malumore Dzeko: possibile cessione, nerazzurri in agguato

Malumore Dzeko: possibile cessione, nerazzurri in agguato

Dzeko potrebbe lasciare la Roma. Il bosniaco ha espresso il proprio malumore durante la gara contro il Verona, sia per i pochi assist dei compagni sia per una situazione personale che non lo lascia tranquillo. Nello specifico, il bomber non sembra particolarmente contento delle voci sul suo conto e sulla cessione forzata a fine stagione per motivi economici. I giallorossi infatti vogliono risparmiare sul suo ingaggio da 7,5 milioni di euro e potrebbe tornare in auge per l’Inter di Conte ad agosto. Anche la Juventus ci pensa per sostituire un altro grande bomber, ossia Higuain.

