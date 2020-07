Roma-Inter, designato Di Bello, con lui nerazzurri imbattuti

Roma-Inter, per la sfida dell’Olimpico è stato designato l’arbitro Marco Di Bello. I nerazzurri sono imbattuti con questo direttore di gara, mentre la Roma ha uno score comunque positivo ma non in questa stagione

ROMA-INTER DESIGNATO DI BELLO/ Domenica sera alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà di scena la sfida valida per la 34esima giornata del campionato italiano tra la formazione di casa e l’Inter. A dirigere questo incontro, sarà l’arbitro Marco Di Bello. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti di gara Cecconi e Galetto, mentre il quarto uomo sarà Giua, che ha appena arbitrato i nerazzurri contro la Spal. Per quanto riguarda la sala Var ci saranno Guida e Di Vuolo. Per il direttore di gara sarà la nona partita con i nerazzurri e i precedenti sono molto positivi: 6 vittorie e due pareggi. L’ultima volta che l’arbitro ha incontrato la squadra meneghina, è stato il 2 febbraio scorso nella trasferta di Udine, vinta dalla squadra di Antonio Conte per 2-0, grazie alla doppietta di Romelu Lukaku. Se l’Inter ride, nemmeno la Roma può dirsi insoddisfatta della designazione arbitrale, visto che è la 17esima volta che incontrano la giacchetta nera pugliese e hanno un bilancio di 12 vittorie 1 pareggio e 3 sconfitte. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

Inoltre c’è da notare, che i primi 10 incontri arbitrati da Di Bello, hanno visto uscire sempre vincitore il club capitolino. Il direttore di gara, è alla quinta designazione con i giallo-rossi in questa stagione e lo score parla di 1 vittoria 1 pareggio e due sconfitte con Torino e Napoli in trasferta.