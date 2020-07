60 milioni per Eriksen: Marotta e Conte sognano Pogba

L‘Inter potrebbe vendere Eriksen per puntare tutto su Pogba. Sono queste le ultimissime indiscrezioni riportate su ‘Don Balon’, secondo cui Florentino Perez sarebbe deciso a dare l’assalto finale ad agosto. L’Inter chiede non meno di 60 milioni di euro e potrebbero cederlo solamente se dovesse arrivare Pogba, tra l’altro trattato anche dal Real Madrid. Dunque, Conte e Marotta accetteranno di privarsi del danese solo se dovessero riuscire nel grande colpo da Manchester, altrimenti Eriksen rimarrà a Milano per dare qualità al centrocampo nerazzurro.

