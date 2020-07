Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Doppio colpo dalla Roma

Roma-Inter è terminata con il punteggio di 2-2 ma la sfida ai giallorossi potrebbe presto spostarsi sul mercato. I nerazzurri puntano il doppio colpo

Serata pirotecnica a all’Olimpico tra Roma e Inter in una gara ricca di gol e di emozioni culminata con un pari per 2-2. Ci ha pensato Romelu Lukaku su calcio di rigore a togliere le castagne del fuoco nel finale evitando il KO alla compagine di Conte. Tra i protagonisti della sfida oltre al belga decisivo dal dischetto anche Edin Dzeko, autentico pilastro dell’attacco giallorosso al centro di voci di mercato riguardanti proprio l’Inter che è ancora alla ricerca di un centravanti affidabile che possa allungare la rosa del tecnico salentino. Il bomber bosniaco non è comunque l’unico calciatore romanista nel mirino di Marotta e soci che guardano anche Nicolò Zaniolo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio colpo dalla Roma: tutto su Dzeko e Zaniolo

Per provare a convincere la Roma, l’Inter potrebbe piazzare sul piatto una possibile offerta da 42 milioni per entrambi i calciatori. Dzeko ha già accordo dall’anno scorso, quando fu vicino all’Inter, ed ora firmerebbe biennale.

La società capitolina potrebbe acconsentire al doppio trasferimento ottenendo Sensi in prestito con diritto a parziale contropartita. La situazione più spinosa resta ad ogni modo quella legata al giovane Zaniolo, sempre più in rotta con l’ambiente romanista e con Fonseca. Come riferisce Angelo Mangiante di ‘Sky Sport’ a “Rete Sport“, il procuratore del centrocampista, Vigorelli, sarà a Trigoria per confrontarsi con la dirigenza della Roma in merito al rapporto con l’allenatore lusitano.

