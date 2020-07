Triplo colpo ad agosto: Marotta mette la freccia per Tonali, Emerson e Kumbulla

Triplo colpo ad agosto: Marotta mette la freccia per Tonali, Emerson e Kumbulla

Marotta mette la freccia per un triplo colpo ad agosto. Stando alle ultime riportate da ‘Tuttosport’, sarebbero ai dettagli le operazioni riguardanti Tonali, Emerson Palmieri e Kumbulla. Il giovane difensore del Verona ha scelto i nerazzurri e ora non resta che definire l’operazione con gli scaligeri, i quali potrebbero avere interamente Salcedo e Dimarco più conguaglio. Per Emerson servono circa 25 milioni, mentre Tonali arriverà per una cifra complessiva attorno ai 45 milioni anche se non sono da escludere inserimenti di alcuni giovani della primavera per abbassare la spesa economica.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro