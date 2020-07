L’Inter vuole consegnare a Conte un grande centrocampista. Oltre a Vidal, il tecnico nerazzurro gradirebbe Kante. L’alternativa al francese gioca sempre in Premier

E’ N’Golo Kante, oltre naturalmente ad Arturo Vidal, il grande desiderio di Antonio Conte per il centrocampo. Il transalpino non è certo un intoccabile per Lampard, ma il Chelsea non sembra comunque intenzionato a fare sconti sul prezzo del suo cartellino. Ci vogliono dunque circa 60 milioni di euro per portarlo via da Londra, una cifra importante considerati soprattutto due fattori: l’età del parigino, 29 anni compiuti a marzo, e il suo stipendio di circa 9 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Ndombele alternativa a Kante: Mourinho vuole lo scambio

Marotta valuta quindi anche altre piste non meno ‘prestigiose’. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, la più concreta conduce sempre a Londra, precisamente in casa del Tottenham. In sostanza l’alternativa a Kante sarebbe Tanguy Ndombele, connazionale del calciatore ‘Blues’ ma sei anni più giovane. L’ex Lione non è riuscito a inserirsi negli ‘Spurs’, in particolare a entrare nelle ‘grazie’ di José Mourinho, il quale avrebbe così dato il via libera alla sua cessione. Operazione alla portata? Per il quotidiano romano sì, magari attraverso uno scambio. All’ex tecnico dell’Inter piacerebbe avere in dote uno tra Skriniar e Marcelo Brozovic.

