Pericolo City per Sanchez: Guardiola vuole il cileno

Beppe Marotta dovrà fare attenzione al Manchester City per Sanchez. Lo rivela ‘Tuttosport’ che riprende alcune voci dal Cile, secondo cui i ‘citizens’ sarebbero disposti a pagare i 20 milioni di euro richiesti ai cugini ed offrire lo stesso stipendio che percepisce allo United. Stando così le cose, nonostante la rivalità, lo United accetterebbe di buon grado poiché l’Inter non è in grado di soddisfare le richieste del club e del giocatore per il riscatto a titolo definitivo.

