Arrivano conferme: il Leeds vuole Antonio Conte

Arrivano conferme: il Leeds vuole Antonio Conte

Il Leeds punta Antonio Conte. Nonostante l’impresa compiuta da Bielsa, arriva un retroscena da parte del patron Andrea Radrizzani a ‘Sky Sport 24′: “Feci una mezza proposta ad Antonio Conte un po’ scherzando un po’ seriamente durante un pranzo, offrendogli un bonus molto ricco in caso di approdo in Premier League. La proposta non ebbe un seguito perché aveva già l’accordo con un club in quel momento e il suo obiettivo era quello di lavorare con top club” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro