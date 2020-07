Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Emerson Palmieri, il giocatore richiesto da Conte per rinforzare la corsia mancina

Liti e frecciate a parte, il matrimonio tra l’Inter e Antonio Conte è destinato ad andare avanti. La conferma arriva soprattutto dai movimenti della dirigenza sul calciomercato. Già acquistato Hakimi per la fascia destra, giocatore iper ‘funzionale’ al 3-5-2 o 3-4-1-2, ora l’obiettivo è un laterale mancino. Il tecnico continua a spingere per Emerson Palmieri e, a meno di colpi di scena, verrà accontentato. Si parla di accordo già raggiunto con l’italo-brasiliano, ormai ai margini del Chelsea, sulla base di un contratto quinquennale da almeno 4 milioni di euro netti a stagione. La società targata Suning sfrutterà il Decreto Crescita per risparmiare sul pagamento al lordo dello stipendio.

Calciomercato Inter, arriva Emerson Palmieri: i dettagli

L’operazione con il club di Abramovich, notoriamente bottega molto cara e poco disposta a fare sconti, dovrebbe chiudersi a titolo definitivo. Il portale spagnolo ‘todofichajes’ sostiene che l’intesa verrà trovata intorno ai 25 milioni di euro, probabilmente compresi bonus aggiungiamo noi. L’annuncio della conclusione dell’operazione, aggiunge la medesima fonte, potrebbe invece avvenire nella prima settimana di agosto, in sostanza dopo la conclusione dei campionati nazionali come Serie A e Premier League. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

