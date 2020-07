Calciomercato, Lautaro e non solo | Il Barcellona spiazza l’Inter

Si è parlato tanto di un possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona. I catalani però sarebbero vicino all’acquisto di un altro attaccante, che piace peraltro anche all’Inter

C’è aria di totale rifondazione al Barcellona dopo una stagione piuttosto deludente. Messi e soci hanno infatti fin qui steccato ogni obiettivo stagionale vedendo trionfare il Real Madrid in Liga in virtù di un rientro post-lockdown non proprio al top che ha favorito Sergio Ramos e soci. Tira quindi una brutta aria in casa Barça dove si pensa con forza prima agli ottavi di Champions e poi anche e soprattutto al mercato. Proprio le strategie catalane si intrecciano ancora una volta con i destini dell’Inter. Il Barcellona infatti è da tempo su Lautaro Martinez, desiderio principe di Leo Messi che lo vorrebbe al suo fianco come erede di Luis Suarez. L’operazione però non è affatto semplice viste le resistenze del club meneghino che non ha intenzione di cedere a cifre inferiori rispetto a quelle ipotizzate inizialmente. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barcellona su Aubameyang: sfuma Lautaro

Al netto delle difficoltà riguardanti l’affare Lautaro, il Barcellona si sta guardando intorno. I catalani infatti, secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, sarebbero molto vicini all’acquisto di Pierre Emerick Aubameyang. Si tratterebbe di uno dei movimenti più importanti nelle ultime sessioni e ciò potrebbe portare anche all’addio di numerosi attaccanti della squadra blaugrana.

Per il Barça si tratterebbe di un affare da circa 40 milioni di euro, considerato che il gabonese è in scadenza nel 2021 con l’Arsenal. Qualora la trattativa dovesse concretamente andare in porto il Barcellona avrebbe così il nuovo attaccante e dovrebbe mollare inevitabilmente Lautaro.

