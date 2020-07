Clamorosa ammissione: ”Marotta lascerà l’Inter!”

Zazzaroni fa scoppiare un nuovo caso all’Inter. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, Marotta andrà via dall’Inter prima che riesca a vincere un trofeo col club nerazzurro. La decisione arriverebbe unicamente per una questione di ‘età pensionabile’: ”La prossima stagione sarà la trentanovesima da dirigente e ha recentemente dichiarato che spera di andare in pensione con un titolo all’Inter. Ho la sensazione che Conte possa indurlo ad anticipare i tempi” ha scritto sul suo quotidiano nell’edizione odierna.

