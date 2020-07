Si pensa alla cessione di Brozovic: ”Equivoco tattico con Eriksen”

Si pensa alla cessione di Brozovic: ”Equivoco tattico con Eriksen”

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Inter potrebbe profilarsi un possibile colpo di scena in ottica cessioni. La rosea sostiene che ci sarebbe un equivoco tattico tra Brozovic ed Eriksen, equivoco che potrebbe sfociare in una cessione del croato. La convivenza tra i due sembra difficile e complicata, per questo la dirigenza sta pensando di ovviare in qualche maniera. Dopo le voci sulla possibile cessione di Eriksen, ecco che ora spuntano quelle relative a Brozovic che potrebbe approdare in Inghilterra se dovesse arrivare un’offerta importante.

