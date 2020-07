Vecino: il giocatore è stato operato a Barcellona. Intervento al ginocchio

Inter, il centrocampista Matias Vecino è stato operato in Spagna per il suo problema al ginocchio. In questo modo il calciatore sarà sicuramente pronto per la prossima stagione che difficilmente lo vedrà in nerazzurro

INTER VECINO OPERAZIONE/ Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino, probabilmente per essere pronto già nella prossima stagione, che difficilmente sarà con la maglia nerazzurra, ha deciso di anticipare l’operazione al ginocchio. Il calciatore è stato operato oggi a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat. L’intervento è stato effettuato in artroscopia e ha riguardato il ginocchio destro, che aveva una sofferenza meniscale che il giocatore portava avanti da qualche mese. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

L’operazione è perfettamente riuscita, ma prima di iniziare la fase riabilitativa, il centrocampista passerà ancora qualche giorno in clinica nella città spagnola, per poi fare ritorno in Italia.