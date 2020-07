Da Eriksen a Ribery, ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Fiorentina valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A

Conte cambia ancora. Per il match di stasera contro la Fiorentina, che l’Inter sarà chiamata a vincere per riprendersi il secondo posto, il tecnico sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Eriksen alle spalle delle due punte. Una di queste sarà senz’altro Lukaku, partito dalla panchina con la Roma, mentre l’altra dovrebbe essere Sanchez. Al momento, infatti, il cileno è favorito su Lautaro Martinez. In mediana sicuro di un posto solo Barella, per l’altra maglia è invece sfida fra Brozovic (in pole), Borja Valero e Gagliardini. Verso la conferma sia Candreva che Young, in difesa Godin potrebbe scalzare Bastoni. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Sponda viola, Iachini dovrebbe optare per il 3-5-2, modulo quasi a specchio di quello dei nerazzurri. Chiesa nel ruolo di tornante di destra, Ribery a supporto di Cutrone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ su Conte | “Zhang ha deciso!” VIDEO

Probabili formazioni Inter-Fiorentina

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All.: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa; Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All.: Iachini

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: tutto sul ritorno di Mourinho