Shock Alaba: 20 milioni a stagione, Marotta si ritira

David Alaba continua ad essere un nome spendibile sul mercato. Il difensore austriaco andrà in scadenza fra un anno e al momento la situazione con il Bayern Monaco rimane nebulosa. Tuttavia, il suo agente chiede uno stipendio che solo le top assolute possono garantirgli: per intenderci, i colossi inglesi e Real e Barcellona, le uniche a garantire uno stipendio da 20 milioni di euro netti a stagione che il suo procuratore ha sparato al Bayern Monaco. Per l’Inter non ci sarebbero margini, anche se le indiscrezioni provenienti dalla Germania sono ancora tutte da confermare.

