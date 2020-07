Calciomercato Inter, via due big per il doppio colpo | I dettagli

Conte sogno il doppio colpo dalla Premier League per la sua Inter. Intanto potrebbero però partire due top player come Skriniar e Brozovic

Il campionato di Serie A volge alle battute conclusive con l’Inter di Antonio Conte che potrà quindi tracciare il bilancio della prima annata con il tecnico salentino in panchina. Sarà poi tempo di calciomercato con Marotta e soci chiamati a rinforzare la rosa nerazzurra per ridurre il gap con la Juventus ormai al suo nono scudetto consecutivo. Diverse le richieste dell’allenatore del club di Suning che vorrebbe rinforzare la squadra con elementi che possano apportare al contempo qualità, quantità ed esperienza internazionale. In questo senso tra i preferiti di Conte ci sarebbero sempre due pupilli del Chelsea: Emerson Palmieri e Kante. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio colpo Kante-Emerson: il sacrificio nerazzurro

L’Inter osserva da tempo ormai Emerson Palmieri, terzino sinistro italo-brasiliano in uscita dal Chelsea che consentirebbe a Conte andare a completare i rinforzi sulle fasce dopo l’arrivo di Hakimi. Il giornalista Maurizio Pistocchi su ‘Twitter’ parla di un possibile doppio colpo del club di Suning con protagonista oltre all’ex Roma, anche il centrocampista francese N’Golo Kante, che tanto piace a Conte.

