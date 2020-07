Derby infuocato per Tonali: il Milan mette la freccia, le ultime

Derby infuocato per Tonali: il Milan mette la freccia, le ultime

Derby infuocato per Tonali. Il regista del Brescia è diventato un obiettivo caldo del Milan che sta cercando di mettere la freccia per sorpassare i nerazzurri. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri sono pronti a partire all’attacco grazie ai 25 milioni di euro che sono arrivati dal Siviglia per la cessione di Suso. Marotta ha il gradimento del giocatore e la trattativa avanzata con il Brescia pone l’Inter in vantaggio; tuttavia, se il Milan dovesse alzare l’offerta economica, le cose potrebbero clamorosamente cambiare.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro