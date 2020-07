Genoa-Inter: bookmaker sicuri, i nerazzurri sono favoriti

Genoa-Inter, nerazzurri nettamente favoriti nella sfida di sabato sera al Luigi Ferraris contro il Genoa. Secondo i bookmakers sarà un incontro con al massimo quattro reti e il cui risultato più probabile è l’1-3

GENOA-INTER BOOKMAKER/ Sabato sera la squadra nerazzurra, sarà di scena allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Nonostante i bookmaker indichino la squadra di Antonio Conte favorita, la cui vittoria in questo momento è quotata 1.63 contro il 5,10 della formazione di casa, le motivazioni potrebbero fare la differenza. Il Genoa inoltre, rinfrancato dalla inaspettata vittoria nel derby della Lanterna contro la Sampdoria per 2-1, mantiene i 4 punti di vantaggio sul Lecce nella sfida salvezza, ma non ha ancora la certezza di averla raggiunta. Viceversa la formazione di Antonio Conte è reduce da due amari pareggi contro la Roma e soprattutto la Fiorentina, dove la squadra milanese ha palesato delle prestazioni in stile compitino di fine anno, creando comunque diverse occasioni da gol e dominando larghi tratti della partita, due risultati che al termine di questa 35esima giornata la declassano al terzo posto un punto dietro l’Atalanta e in caso di vittoria della Lazio contro il Cagliari, un punto sopra alla formazione della capitale.

I siti sportivi in merito all’incontro suggeriscono sia la possibilità in cui le reti segnate nell’incontro saranno da una a quattro, sia il risultato esatto e il più pronosticato è il 3-1 per i nerazzurri.