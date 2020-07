Joao Mario: “Il mio rapporto con la Lokomotiv di Mosca finisce qui”

Inter, il centrocampista portoghese Joao Mario ha voluto informare che la sua avventura alla Lokomotiv Mosca è terminata. Il calciatore è convinto di avere diversi club europei pronti ad acquistarlo

INTER JOAO MARIO AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista in prestito alla Lokomotiv Mosca Joao Mario, è stato intervistato da Record per parlare del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio rapporto con la Lokomotiv di Mosca finisce qui. Fortunatamente, la stagione è stata positiva e si è conclusa con la qualificazione della squadra per la fase a gironi della prossima edizione della Champions League. Adesso trascorrerò alcuni giorni in vacanza e penserò al mio futuro. Ho saputo attraverso i miei rappresentanti che c’è interesse da parte di diversi importanti club europei, quindi studierò con calma il prossimo passo della mia carriera”. Una notizia che non farà molto piacere ai dirigenti nerazzurri, che dovranno quindi trovare un acquirente per il calciatore portoghese che sia disposto a investire almeno 18 milioni di euro, la cifra che era stata pattuita con il club della capitale russa per il riscatto.

Per la società meneghina la cessione definitiva o il riscatto di giocatori come Joao Mario, Perisic, Icardi e probabilmente Nainggolan, potrebbe permettere di fare un calciomercato in entrata senza dover fare qualche cessione importante come quelle di Brozovic, Skriniar o il corteggiatissimo Lautaro Martinez.