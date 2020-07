Obiettivi Umtiti: il Barcellona lo cede, servono 25 milioni

Obiettivi Umtiti: il Barcellona lo cede, servono 25 milioni

Samuel Umtiti è ormai in partenza dal Barcellona. In scadenza nel 2023, secondo ‘Sport’ non fa più parte del progetto dei catalani. Il club azulgrana avrebbe deciso di cederlo per una questione tecnica ed economica, visto che gli infortuni hanno impedito all’ex Lione di essere quella colonna portante che si pensava potesse diventare dal momento del suo acquisto. Il 26enne potrebbe sbarcare in Italia dove Roma, Juventus e Inter sono particolarmente interessate a prenderlo. Il campione del mondo con la Francia a Russia 2018 sarà ceduto a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro, cifra che sembra essere un affare se il centrale darà garanzie fisiche.

