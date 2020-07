Scambio per Kumbulla: il Verona vuole Agoume

Scambio per Kumbulla: il Verona vuole Agoume

L’Inter non molla Kumbulla e il Verona sembra aver trovato la parziale contropartita tecnica che interessa per sbloccare l’affare. Oltre ai nuovi prestiti di Salcedo e Dimarco, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ piace particolarmente Lucien Agoume, centrocampista 18enne di cui si parla molto bene. Il giovane potrebbe essere girato in prestito per due anni per consentirgli di crescere in Serie A.

