Stagione 2020/21: per i bookmaker Inter miglior antagonista della Juve

Inter, secondo i bookmaker i nerazzurri restano i favoriti per provare a evitare la decima affermazione consecutiva della Juventus anche nella prossima stagione. Distanti Lazio, Napoli davanti all’Atalanta. Nelle retrovie Milan e Roma

INTER QUOTE SCUDETTO 2020/2021/ Il campionato non è ancora terminato, anche se stasera la Juventus potrebbe suonare l’inno alla gioia di Beethoven visto che in caso di vittoria a Udine, sarebbe matematicamente campione d’Italia per il nono anno consecutivo, che già i bookmakers stanno dando le quote per le possibili favorite per la prossima stagione. Naturalmente la squadra in pole position è ancora quella di Maurizio Sarri, quotata a 1.60. Le antagoniste principali, secondo i siti di scommesse saranno: l‘Inter di Antonio Conte a 4, Lazio e Napoli entrambe appaiate a 10 e poi l’Atalanta che è quotata, nonostante il secondo ottimo campionato consecutivo e una Champions ancora da giocare, addirittura a 20.

Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, super scambio in Premier | Il bomber che ‘manda via’ Lautaro

LEGGI ANCHE >>> Scambio per Kumbulla: il Verona vuole Agoume

Molto più lontane il Milan a 33 e la Roma a 50. In ogni caso sono solo quote iniziali generiche, che si evolveranno sicuramente dopo il calciomercato e all’inizio della prossima stagione.