Affare Tonali, Cellino: ”Gli ho promesso che sarà ceduto ad un top club”

Sandro Tonali sarà ceduto. E’ quanto dichiarato da Cellino nel corso di un’intervista al ‘Corriere dei Brescia’: “A Sandro ho fatto una promessa e la manterrò: gli dissi che l’avrei ceduto per un top club. Se lo merita, non dobbiamo penalizzarlo perché lui è un ragazzo che può diventare veramente importante per il calcio italiano. Dove andrà? Niente è stato deciso, valuteremo dopo la fine del campionato” ha concluso. L’Inter sembra in vantaggio ma il Milan e la Juventus non mollano…

