Arrivano conferme: Skriniar e Brozovic cedibili, 130 milioni in arrivo

Potrebbero esserci delle clamorose novità in uscita ad agosto. Stando a ‘Tuttosport’, Antonio Conte avrebbe dato il via libera per le cessioni di due ‘big’: si tratta di Skriniar e Brozovic, due giocatori che hanno molto mercato e potrebbero consentire all’Inter di ottenere un tesoretto da 130 milioni di euro. Il regista è valutato 60 milioni e su di lui ci sono Chelsea, Tottenham e Liverpool; per il difensore, valutato 70 milioni, entrano in scena Manchester City, United e PSG.

