Calciomercato Inter, Messi nel 2021 | La ‘risposta’ del club

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Leo Messi e il presunto sbarco del papà a Milano per prendere casa nei pressi della sede del club nerazzurro

La notizia di ieri sera di ‘Radio Rai’ ha subito mandato in tilt la maggior parte dei tifosi dell’Inter: il papà di Messi sbarcherà a Milano a fine agosto per prendere casa, peraltro vicino la sede del club targato Suning – ovvero in zona Porta Nuova – e poi per trattare con esso lo sbarco di Leo in nerazzurro a partire del giugno 2021. Ovvero quando scadrà il suo contratto col Barcellona. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato, Messi all’Inter: ecco come stanno le cose

I rapporti tra il fuoriclasse argentino e il presidente blaugrana Bartomeu sono tesissimi, ma da qui a parlare di un addio de ‘La Pulce’ ce ne passa davvero. Come scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, servirebbe una operazione in stile Ronaldo-Juventus, oggi del tutto impensabile. Suning avrebbe la forza economica per portare Messi all’Inter, ma il fatturato di oggi dei nerazzurri non lo consente. Considerato che è scaduta la clausola che poteva consentire al classe ’87 di liberarsi pressoché a zero, ecco che per il suo cartellino occorrerebbe un investimento di almeno 100 milioni di euro.

Poi c’è da tener conto dell’ingaggio, che è di circa 40 milioni di euro. E’ vero che col Decreto Crescita c’è un buon risparmio sul lordo, ma sempre di una cifra clamorosa si tratterebbe… Insomma Messi ora come ora è impossibile. Non a caso l’Inter ha prontamente e seccamente smentito le voci di una negoziazione con il papà e di conseguenza coi catalani. Ma è certo che i rumors su Messi all’Inter torneranno, prima o poi, nuovamente alla ribalta...

