Giudice sportivo, nerazzurro squalificato | Salta Genoa-Inter

Le ultime news Inter mettono in evidenza la pesante assenza di Nicolò Barella nel match di domani sera contro il Genoa valevole per la 36esima di Serie A

Non solo de Vrij. Per la gara col Genoa di domani sera, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di un altro pilastro della squadra: Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è stato squalificato un turno dal Giudice sportivo dopo l’ammonizione, da diffidato, rimediata nella sfida con la Fiorentina di mercoledì sera. Al suo posto dovrebbe giocare Marcelo Brozovic, in coppia con il confermatissimo Gagliardini.

