Rummenigge spegne i sogni nerazzurri: ”Alaba vuole restare”

David Alaba non vuole andare via, vuole restare al Bayern Monaco. E’ quanto dichiarato da Rummenigge durante un’intervista ai media tedeschi, sostenendo però che lo stipendio sarà determinante per la buona riuscita dell’operazione: “Stiamo valutando, i contatti con il suo entourage sono continui e costanti. Lui ha dichiarato che si immagina di restare a Monaco sino alla fine della sua carriera, ma tutto dipenderà dal compenso annuo perché ovviamente è una parte determinante per l’accordo” ha detto. Alaba, in scadenza nel 2021, è nel mirino dell’Inter ma queste affermazioni rischiano di far sfumare sul nascere qualsiasi opzione per il futuro.

