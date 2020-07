Le parole di Romelu Lukaku al termine della gara col Genoa vinta 3-0 dall’Inter grazie soprattutto alla doppietta del centravanti belga

Lukaku punge la squadra al termine della sfida col Genoa vinta 3-0 dall’Inter con protagonista proprio il bomber belga, autore di una doppietta: “A livello personale sono contento, ma dico che a livello di squadra possiamo fare di più – le parole del centravanti belga ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Ora dobbiamo arrivare più in alto possibile, non sarà facile chiudere al secondo posto ma bisognerà provarci. Purtroppo abbiamo perso troppi punti. Il nostro obiettivo è finire bene il campionato e dare il meglio in Europa League. Giocheremo per vincere il trofeo”, ha concluso il numero 9 nerazzurro.

